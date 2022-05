Romee Strijd is in verwachting van haar tweede kind. Het model kondigt de gezinsuitbreiding samen met haar man Laurens van Leeuwen aan via Instagram.

"Binnenkort zijn we een gezin van vier. Ik kan niet wachten", schrijft Strijd. Op 4 december 2020 beviel het model van haar eerste dochter, Mint.

Strijd en Van Leeuwen, die al sinds hun tienerjaren samen zijn, trouwden in 2018 in het geheim om praktische redenen met elkaar.