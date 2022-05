Een vermeende stalker van Kim Kardashian heeft gedreigd haar vriend Pete Davidson te vermoorden. De 41-jarige realityster wil nu bescherming voor zichzelf en haar familie, schrijft entertainmentwebsite The Blast op basis van rechtbankdocumenten.

In de documenten schrijft de advocaat van Kardashian dat de stalker "in talloze brieven gewelddadige bedreigingen" heeft geuit tegen de realityster.

"Daarnaast maakte hij talloze seksuele opmerkingen over mevrouw Kardashian en haar partners. Ook dreigde hij Kardashian, haar kinderen en Pete Davidson iets aan te doen."

De man zou onder andere hebben geschreven dat Kardashian op zijn 'dodenlijst' staat. Ook zou hij haar vermoorden als hij haar ooit in New York of Los Angeles op straat zou zien. "Pete gaat dit weekend dood en jij het weekend erna", aldus de stalker.

Kardashian vroeg de rechtbank van Los Angeles eerder al om een straatverbod voor dezelfde man. "Ik heb hem nooit ontmoet of met hem gecommuniceerd en ik ben niets van hem. Ik heb mijn adres nooit gedeeld en ik weet niet hoe hij aan mijn huisadres is gekomen", zei Kardashian destijds.

De rechter heeft het straatverbod tegen de man goedgekeurd. Op 13 juni staat een hoorzitting gepland voor een langdurig straatverbod.