Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft dinsdag een verzoek van Johnny Depp afgewezen. De acteur wilde dat een tegeneis van zijn ex Amber Heard afgewezen werd. De rechter oordeelde dat ook deze kwestie door de jury zal moeten worden beslist.

Heard en Depp staan al weken tegenover elkaar in de rechtbank. De acteur beschuldigt zijn ex van smaad vanwege een door haar ingezonden stuk over huiselijk geweld in The Washington Post. Hij eist 50 miljoen dollar (ruim 46 miljoen euro) van haar, zij heeft hem daarop aangeklaagd voor omgerekend zo'n 93 miljoen euro.

Heard stelt dat de advocaat van Depp haar carrière heeft beschadigd toen hij de 36-jarige actrice beschuldigde van het verzinnen van een "hoax". "De heer Depp is een misbruiker die mevrouw Heard heeft misbruikt", zei de advocaat van Heard. "Ze heeft geen hoax verzonnen."

Depps advocaten dienden een motie in tegen de beweringen van Heard en haar team, maar die werd afgewezen door de rechter.