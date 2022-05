Zangeres Shary-An Nivillac, bekend van het eerste seizoen van The voice of Holland, en haar vriendin Nena Kreber verwachten een tweede kind. Dat deelt Nivillac dinsdag op Instagram.

"Samen met jullie wil ik groeien, samen met jullie wil ik zijn.", schrijft de dertigjarige Nivillac. "We leven momenteel in zo'n bijzondere tijd, mijn hart stroomt over bij het idee dat we dadelijk met z'n vieren zijn."

In januari 2021 maakten Nivillac bekend dat haar vriendin in verwachting was van hun eerste kind. Kreber beviel in mei van dat jaar van dochter Billie.

Nivillac schreef in 2018 het nummer You voor Kreber. "Nena laat me zijn wie ik ben, ze wil me niet veranderen", zei de zangeres daar toen over. "Dankzij Nena durf ik in de zee te springen, terwijl ik niet eens een zwemdiploma heb."