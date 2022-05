Na haar derde huwelijksceremonie afgelopen weekend in Italië heeft Kourtney Kardashian haar achternaam aangepast in haar Instagram-biografie. Daar heet ze nu Kourtney Kardashian Barker.

De 43-jarige realityster en blink-182-muzikant Travis Barker gaven elkaar vorige maand in Las Vegas zonder het benodigde papierwerk het jawoord. Twee weken geleden trouwden ze wel voor de wet in Santa Barbara en dit weekend was er een groot huwelijksfeest in het Italiaanse Portofino.

Kardashian was tien jaar samen met Scott Disick, met wie ze zoons Mason (12) en Reign (7) en dochter Penelope (9) heeft, maar ze trouwde nooit met hem.

Barker is wel twee keer eerder getrouwd geweest: zijn eerste huwelijk met Melissa Kennedy duurde in 2002 negen maanden. Hij was van 2004 tot 2008 getrouwd met model Shanna Moakler, de moeder van zijn kinderen Landon (18) en Alabama (16).