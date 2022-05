De relatie van One Direction-zanger Liam Payne en model Maya Henry is opnieuw gestrand. Een woordvoerder van de Brit laat aan People weten dat de verloving van de twee is beëindigd.

Henry reageerde maandag op een fanaccount dat beelden deelde van Payne die een andere vrouw knuffelt. In de comments noemt ze de zanger nog steeds haar verloofde.

"Ik hou van de fans, maar stop alsjeblieft met mij foto's sturen waarop mijn verloofde met een andere vrouw is. Dit ben ik niet en het is moeilijk genoeg om te weten dat dit is gebeurd zonder het te zien", schrijft ze.

Payne en Henry kregen in 2018 een relatie. In 2020 vroeg hij haar ten huwelijk, maar in het voorjaar van 2021 gingen de twee uit elkaar. "Ik ben gewoon niet zo goed in relaties", zei Henry daar destijds over in een podcast. Een paar maanden later gaven Payne en Henry hun liefde een nieuwe kans.

In maart van dit jaar werd het stel nog gezien in het Four Seasons Hotel in Beverly Hills en vertelde Payne aan People dat ze nog steeds gelukkig verloofd waren.

Payne had eerder een relatie met Cheryl Cole, met wie hij een vijfjarige zoon heeft.