Vivienne van den Assem en haar vriend Arne van Terphoven hopen binnenkort een tweede kindje te verwelkomen. In RTL Boulevard maakte de presentatrice maandag bekend in verwachting te zijn van een broertje of zusje voor haar driejarige zoontje Guus.

De 38-jarige Van den Assem zegt het goed te maken en "hartstikke blij" te zijn met hoe het gaat. Volgens de presentatrice is de fase van zich belabberd achter de RTL Boulevard-desk voelen achter de rug. Het is niet bekend wanneer ze uitgerekend is.

In december 2018 maakte Van den Assem in de entertainmentrubriek bekend dat zij was bevallen van zoontje Guus.