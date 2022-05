De man die Dave Chappelle eerder deze maand tijdens een optreden tackelde, deed dat vanwege de grappen van de komiek over de lhbtiq+-gemeenschap. Dat verklaart Isaiah Lee in een interview dat hij vanuit de cel aan de New York Post gaf.

Lee vertelt dat hij biseksueel is en dat de grappen van Chappelle hem raakten. "Ik wilde hem laten weten dat hij de volgende keer moet overwegen zijn materiaal te laten lezen door de mensen die het kan raken", aldus Lee.

Ook een grap over daklozen die Chappelle die avond maakte, viel verkeerd bij zijn aanvaller. Lee heeft zelf ooit in die situatie gezeten. "Ik ben een alleenstaande vader en mijn zoon is vijf. Het is een strijd en ik wilde Dave Chappelle laten weten dat daar niets grappigs aan is."

De man vertelt in het gesprek dat hij eerder op de avond brak toen er in het voorprogramma werd gegrapt over pedofilie, omdat hij zelf als minderjarige is misbruikt. Hij bekent in het interview dat hij die avond een nepvuurwapen met daarin een mes verwerkt op zak had, maar stelt dat hij dat altijd bij zich draagt. Lee heeft dat naar eigen zeggen nodig, omdat hij rapt en daardoor "een beetje een ster" is.

Lee wordt voor vier lichte vergrijpen rond het incident met Chappelle vervolgd, maar zijn actie heeft grotere gevolgen. Een oud-kamergenoot van een opvanghuis zag beelden van Lee na zijn aanval op Chappelle en herkende hem als degene die hem afgelopen december neerstak. Lee werd vorige week in die zaak aangeklaagd voor poging tot moord.

Chappelle opnieuw bekritiseerd om grap

Chappelle werd zondag wederom bekritiseerd om grappen die critici als transfoob beschouwen. Chappelle was de openingsact bij een show van John Mulaney en maakte daar opnieuw grappen over de transgendergemeenschap. Op sociale media klaagden meerdere bezoekers er na de show in Columbus in de staat Ohio over.

De bezoekers zouden er niet van op de hoogte zijn geweest dat er een openingsact zou zijn. Omdat zij voor het optreden hun telefoon moesten opbergen, zijn er geen beelden online verschenen, maar het regende na afloop wel klachten op Twitter. Zo zijn mensen boos om de grappen van Chappelle, al is het niet duidelijk wat hij precies heeft gezegd.