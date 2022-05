Kourtney Kardashian en Travis Barker zijn zondagavond met elkaar getrouwd. De realityster en de drummer van de band blink-182 deden dat tijdens een ceremonie bij een kasteel in de Italiaanse plaats Portofino.

Op foto's die onder meer in bezit zijn van de Britse krant Daily Mail is te zien dat Kardashian tijdens de ceremonie een korte witte jurk droeg en op haar hoofd een meterslange sluier van wit kant. De jurk is duidelijk een andere dan het korte zwarte exemplaar dat ze zelf enkele uren voor de ceremonie deelde via Instagram. Echtgenoot Barker trouwde in een donker pak met daaronder een licht overhemd en een donkere vlinderdas.

Kardashian (43) en Barker (46) gaven elkaar in Italië voor de derde keer het jawoord. Eerder deze week trouwden de twee al voor de wet in Amerika. In april hadden ze een officieuze trouwceremonie in Las Vegas.

Kardashian is de oudere zus van realityster Kim Kardashian. Zij en de rest van de beroemde tv-familie arriveerden de afgelopen dagen al in Portofino. Bekende vrienden zoals zangeres Beyoncé en blink-182-zanger Mark Hoppus waren ook aanwezig bij de bruiloft.