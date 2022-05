De man die komiek Dave Chappelle tackelde op het podium van comedyfestival Netflix is a Joke, is donderdag in een andere zaak aangeklaagd voor poging tot moord. Isaiah Lee zou in december een kamergenoot in een opvanghuis hebben neergestoken.

Volgens het openbaar ministerie in Los Angeles herkende het slachtoffer van de steekpartij de 23-jarige Lee op beelden die vrijkwamen na het incident met Chapelle in de Hollywood Bowl op 3 mei.

Chappelle trad toen op in het buitenluchttheater als onderdeel van de Netflix is a Joke-comedyreeks. Tijdens zijn set kwam Lee het podium op en tackelde hij de comedian. Lee had een nepwapen op zak, waarin een mes was verstopt. Verschillende securitymedewerkers en Chappelles collega Jamie Foxx overmeesterden Lee, die daarbij zijn arm brak. Chappelle raakte niet gewond.

Lee is na dat incident aangeklaagd voor vier zaken; onrechtmatig fysiek contact, wapenbezit met de intentie om een misdrijf te plegen, ongeautoriseerde toegang tot een podium tijdens een optreden en het verstoren van een show of optreden.

Het motief van Lee is nog altijd niet duidelijk. Zijn oudere broer Aaron tast ook in het duister. "Voor zover ik weet, heeft Isaiah niks tegen Dave Chappelle. Ik weet wel dat hij veel transgender vrienden heeft, dus misschien heeft dat hem aangespoord. Hij heeft wel een verleden met mentale problemen, maar dat heeft nog nooit tot zulke uitbarstingen geleid."

Chappelle maakte in zijn laatste Netflix-special een aantal opmerkingen over de transgendergemeenschap, die voor de nodige commotie zorgden.