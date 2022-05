Ed Sheeran en zijn vrouw Cherry Seaborn zijn ouders geworden van hun tweede dochter. De 31-jarige Britse zanger deelt het nieuws op Instagram. Het was niet publiekelijk bekend dat Seaborn zwanger was.

"We wilden jullie even laten weten dat we nog een prachtig meisje hebben gekregen", schrijft Sheeran bij een foto van een paar babysokjes. "We zijn zo verliefd op haar. En we zijn zo trots om nu een familie van vier te zijn." De naam van het meisje heeft Sheeran nog niet gedeeld.



In september 2020 werden Sheeran en Seaborn ouders van dochtertje Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Toen kondigde de zanger het nieuws ook aan met een foto van babysokjes.