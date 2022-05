Zangeres Rihanna en rapper A$AP Rocky hebben een zoon gekregen, meldt TMZ donderdag. Het is het eerste kind van het stel, dat de zwangerschap in januari bekendmaakte.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite is de jongen afgelopen week geboren in Los Angeles.

Begin mei vroeg A$AP Rocky zijn vriendin Rihanna ten huwelijk in een videoclip. Of het om een echt aanzoek ging, is niet duidelijk. De twee zijn sinds het begin van 2020 bij elkaar.

In mei 2021 bevestigde de rapper dat hij een relatie met Rihanna heeft. "Het is allemaal zoveel leuker als je weet dat iemand de ware is. Ik geloof dat je het gewoon voelt wanneer dat zo is. Zij is het helemaal voor mij", zei de 33-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet.

Hij sprak toen ook over hun kinderwens. "Als dat voor mij in de sterren geschreven staat, absoluut. Ik denk dat ik een heel goede, aanwezige en leuke vader zal zijn. Het vaderschap lijkt me geweldig."