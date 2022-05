Voor de wet trouwde Nienke Plas al in september 2020, maar een groot feest is er nog steeds niet geweest. Toch komt er van uitstel zeker geen afstel, verzekert de actrice aan NU.nl.

"Alles was in kannen en kruiken", vertelt Plas over de feestplannen, die ze al sinds mei 2019 heeft met Resley Stjeward. "Maar toen kwam corona natuurlijk. Ik ben dan ook niet het type dat concessies gaat doen, met de helft van het aantal gasten en een dansverbod. De locatie die we hadden uitgekozen, hebben we laten staan voor het moment dat het weer zou kunnen."

De officiële huwelijksvoltrekking kwam er wel al in 2020, maar vervolgens kwamen er nog andere belangrijke plannen tussendoor. "We wilden graag nog een gezinslid erbij", vertelt Plas. "Dat wil je niet blijven opschuiven tot je eindelijk getrouwd bent. Als het over kinderen gaat, denk je toch anders na over tijd. In een jurk zie ik er over een paar jaar waarschijnlijk ook nog wel mooi uit."

De YouTuber werd in 2021 moeder van haar tweede kind, Novi-Jaxx. Inmiddels is het gezin bezig met een verhuizing. "Als we daar eenmaal lekker zitten, gaan we rustig kijken naar onze plannen voor ons trouwfeest", vertelt Plas. "Mijn man vroeg me of ik het eigenlijk nog wel wilde. Ik keek hem even stil aan. Wat gaat er om in jouw hoofd?, zei ik. Natuurlijk wil ik het nog! Die jurk gaat er komen hoor!"

'We zijn allebei een grofgebekte flapuit'

Plas verschijnt vrijdag in de Netflix-film Fuck de Liefde 2, waarin ze de verloofde Kiki speelt die haar wilde leven als single achter zich moet laten. Dat blijkt lastig vol te houden tijdens een vrijgezellenfeest op Ibiza. "Die cold feet waar Kiki last van heeft, heb ik zelf totaal niet gehad", vertelt Plas. "Toen ik ten huwelijk werd gevraagd, twijfelde ik geen moment. Eng was het dus zeker niet. Ik vond het vooral heel spannend en leuk om verloofd te zijn."

Toch ziet de actrice ook overeenkomsten met haar personage. "Kiki en ik zijn allebei een grofgebekte flapuit, die soms meer praat dan denkt. Die grofheid is ook wel echt mijn soort humor. Ik gooi ook zelf weleens een idee op tafel, zodat een bepaalde uitspraak in de film net wat grappiger wordt."

We halen een scène uit Fuck de Liefde 2 aan, waarin Kiki haar twee vriendinnen gefrustreerd toeroept vanuit het zwembad: "De preutse popjes gaan van bil en ik lig hier met m'n droge, dichtgeklapte doos". "O ja, die komt absoluut van mij", reageert Plas met een lach. "Even de boel iets visueler maken."

Naast sociale media en films is Plas ook in het theater te zien. "Ik vind het geweldig om dingen te maken", legt ze uit. "Meeschrijven aan een film zou ik bijvoorbeeld heel tof vinden, ook als ik er zelf niet in meespeel. Maar die live energie van een theaterzaal, en om met zo'n lange spanningsboog je hele stuk te spelen; daar kan geen filmset tegenop. Dat voedt mij heel lekker."