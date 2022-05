Thierry Baudet wordt vader. Zijn vrouw Davide Heijmans is 21 weken zwanger van hun eerste kind.

In een video van het tijdschrift Weekend die de Forum voor Democratie-politicus op zijn Twitter-account deelt, vertellen zijn vrouw en hij over de zwangerschap. "Het is echt zoiets geweldigs en moois om mee te maken", aldus Baudet.

Baudet en Heijmans ontmoetten elkaar in 2016, verloofden zich twee jaar later en trouwden in november 2021.