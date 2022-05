Sydney Sweeney, bekend van onder meer Euphoria en The White Lotus, is volgens TMZ aangeklaagd door badkledingmerk LA Collective. De 24-jarige actrice had toegezegd om als model de nieuwe kledinglijn te promoten, maar haalde op het laatste moment een streep door het contract.

Volgens het merk had Sweeney al ingestemd en de kleding die ze als model zou gaan dragen al goedgekeurd. Vlak voor de productie van de campagne zou beginnen, werd de deal afgeblazen.

De actrice zou vervolgens wel kleding van het merk hebben gedragen in zeker vijf afleveringen van Euphoria, de populaire HBO-serie waarin zij een van de hoofdrollen speelt.

Het badkledingmerk zegt door het geannuleerde contract zeker 3 miljoen dollar (bijna 2,9 miljoen euro) aan inkomsten te zijn misgelopen. De Amerikaanse actrice heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.