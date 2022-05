Thomas van der Vlugt, die te zien was als bachelor in het gelijknamige programma en sinds enkele maanden samen is met kandidate Merel, vindt het moeilijk om gelijk helemaal voor iemand te gaan. In gesprek met Chantal Janzen voor haar blad &C vertelt de dertigjarige Stuk TV-presentator dat hij het belangrijk vindt om iemand eerst goed te leren kennen.

"Ik vind het moeilijk om meteen 100 procent voor iemand te gaan, ook al ben ik verliefd", vertelt Van der Vlugt. "Ik durf er niet vól in te springen, omdat ik geen druk wil voelen dat het moet slagen. Ik rem mezelf bewust af. Je moet elkaar eerst goed kennen, vind ik."

De presentator vertelt in gesprek met Janzen dat er veel aandacht voor hem is sinds zijn deelname aan De Bachelor. Ook zijn vriendin probeert hij te beschermen. "Ze krijgt veel te verduren. Een negatief bericht blijft altijd veel langer hangen dan een positief bericht. Ik weet: vandaag ben je nieuws, een hot topic, maar morgen ben je vergeten."

Voor de grap geeft hij haar soms mediatraining. "Laatst werd ze voor het eerst geïnterviewd. Dan gaan we van tevoren oefenen. Ze kan bijzonder goed politiek correct antwoorden, haha. Beter dan ik."