Het interview dat Twan Huys in 2018 had met Amber Heard is gebruikt in de rechtszaak die Johnny Depp tegen zijn ex-vrouw heeft aangespannen. In het programma RTL Late Night vertelde Heard dat ze het bedrag van 7 miljoen dollar (zo'n 6,7 miljoen euro) dat ze van Depp ontving bij de scheiding had gedoneerd aan twee goede doelen.

Een van de twee organisaties liet weten dat van het bedrag van 3,5 miljoen dollar slechts 1,3 miljoen dollar was ontvangen. Heard sprak dat aanvankelijk tegen. In de rechtbank verklaarde zij tot drie keer toe dat zij niet meer wist wanneer het gesprek met Huys is opgenomen.

51 Amber Heard vertelt dat het geld dat ze overhield aan haar scheiding, is gedoneerd aan goede doelen.

Later zei Heard dat ze de organisatie niet het hele bedrag had betaald omdat Depp haar in 2019 voor de rechter sleepte. "Ik ben oprecht van plan om mijn volledige bijdrage te storten en mijn belofte na te komen. Ik kon dat niet doen omdat Johnny me voor 50 miljoen dollar aanklaagde. Het zou heel fijn zijn als hij hiermee stopt, zodat ik mijn geld aan de organisatie kan overmaken."