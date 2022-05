Selma Blair, die in oktober 2018 bekendmaakte te lijden aan de chronische zenuwziekte multiple sclerose (MS), werd door haar dokters geadviseerd om niet met de diagnose naar buiten te treden. Ze waren in de veronderstelling dat de fans van de actrice het niet zouden begrijpen.

"Mijn dokters stonden erop dat ik niets over de ziekte zou vertellen", zegt de 49-jarige Blair in haar memoires, waarvan maandag een stuk is gepubliceerd door The Guardian.

"Ze zeiden dat mensen de diagnose niet zouden begrijpen. Ze waren bang dat ik geen werk meer zou krijgen. En ze zeiden dat de ziekte misschien niet zou verergeren. Dus waarom zou ik dat delen?", aldus de Legally Blonde-actrice. "'Je bent een actrice', zeiden ze. 'Je lichaam en je stem zijn alles wat je hebt.' Maar ze zaten verkeerd."

Twee maanden later besloot Blair toch om haar fans over haar ziekte te vertellen in een bericht op Instagram. Haar eerste publieke optreden was in april 2019, toen ze een Oscar-feestje bezocht. "Ik wilde hoge hakken aan, maar voor mijn stabiliteit had ik dan wel een wandelstok nodig. Toen ik de rode loper betrad moest ik huilen, omdat ik zo overweldigd was."

Tot haar verbazing stopten de fotografen met hun werk en wachtten ze totdat de actrice weer oké was. "De media schreven dat ik dapper was en noemden me een strijder. Zo voelde ik me toen niet, maar ik hervond mezelf. Ik voelde me weer helemaal mezelf, voor het eerst sinds lange tijd."

Blair maakte vorig jaar een documentaire over haar leven met de ziekte, die de Amerikaanse actrice problemen met spreken en lopen bezorgde.