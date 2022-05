Kourtney Kardashian (43) en Travis Barker (46) gaven elkaar al eerder het jawoord in Las Vegas, maar zijn nu ook volgens de wet met elkaar getrouwd in Santa Barbara. Het stel werd gespot bij het gemeentehuis in de Californische kustplaats, waar ze elkaar eeuwige trouw beloofden, meldt TMZ.

Volgens omstanders waren er slechts een paar mensen aanwezig bij het grote moment, onder wie hun beveiligers en een aantal getuigen, zoals Kourtneys grootmoeder Mary Jo Campbell. Travis was gekleed in een zwarte smoking en Kourtney droeg een korte witte jurk. Het getrouwde paar reed weg in een zwarte auto, met daarop de tekst 'JUST MARRIED'.

Een aantal dagen geleden gaf het stel nog een wedding shower, oftewel een bijeenkomst waarbij het aanstaande huwelijk gevierd wordt. Volgens een woordvoerder van 'Kravis' was toen nog niet bekend wanneer de twee zouden trouwen.