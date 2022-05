Britney Spears was in verwachting was van haar derde kindje, maar de zangeres heeft zaterdag via Instagram bekendgemaakt dat de zwangerschap na vijf weken is geëindigd in een miskraam.

De veertigjarige zangeres kondigde op 12 april aan dat zij en haar verloofde Sam Asghari in verwachting waren van hun eerste kindje. "Misschien hadden we eerder moeten wachten met het aankondigen van de komst van ons kindje, maar we waren zo enthousiast dat we het nieuws meteen wilden delen", zo schrijft ze op Instagram.

Ze schrijft dat ze zullen blijven proberen om een kindje te krijgen. "De liefde die wij voor elkaar hebben is onze kracht. We zijn dankbaar voor jullie steun."

Curatele

De Amerikaanse was afgelopen maanden veel in het nieuws door de rechtszaak tussen haar en haar vader, Jamie Spears. Dertien jaar lang was de vader van Spears haar toezichthouder, die besluiten nam over haar leven.

De zangeres mocht zelf geen beslissingen nemen over bijvoorbeeld haar geld of medische zaken. Zo vertelde ze in de rechtbank dat ze ook geen besluiten kon nemen over het krijgen van meer kinderen doordat haar vader haar dwong een spiraaltje te houden. In september 2021 maakte de rechtbank een einde aan het curatorschap. Spears noemde dat destijds "de beste dag ooit".