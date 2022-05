Harry Mens is weer gelukkig in de liefde. In het BNR-radioprogramma The Friday Move van Wilfred Genee vertelt de 75-jarige Business Class-presentator dat hij ongeveer tien weken een relatie heeft.

"Gaat uitstekend. Maar daar wou ik weinig over zeggen, het is nog pril, een week of tien", zei Mens in de uitzending. "Ik ben heel blij." Wie de nieuwe vriendin van Mens is, blijft nog even geheim. Wel vertelt hij dat ze al drie kinderen heeft. Zelf is Mens vader van vijf dochters.

Eerder ging het gesprek tussen Genee, Mens en advocaat Sébas Diekstra over sterilisatie. "Stel je voor dat er iets gebeurt en je krijgt een nieuwe vrouw en je wilt een kind", zei de 75-jarige Mens daarover. De televisiepresentator denkt er dan voorlopig ook nog niet aan om zich te steriliseren, zo vertelde hij.

Eerder was de ondernemer getrouwd met Suze, met wie hij twee kinderen kreeg. In 2001 bleek dat Mens er een tweede gezin op na hield: met Mouna had hij ook twee dochters. In 2015 bleek er nog een vijfde dochter te zijn, die kreeg hij met de Bulgaarse Diana.