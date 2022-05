Marc Anthony (53) gaat trouwen met zijn 23-jarige vriendin Nadia Ferreira. Op Instagram maakte Ferreira vrijdag haar verloving met de Amerikaanse zanger bekend.

Er gingen al geruchten over een mogelijk huwelijk nadat het Paraguayaanse model was gezien met een diamanten ring aan haar linkerhand. Op Instagram deelt ze vrijdag een foto waarop ze haar hand en die van Antony laat zien met de ring. "Verlovingsfeest!", schrijft ze erbij. Het koppel werd in maart voor het eerst samen gezien in Mexico-Stad.

Anthony was eerder onder meer getrouwd met Jennifer Lopez, met wie hij twee kinderen heeft. In 2014 scheidden zij na een huwelijk van tien jaar. Ook was hij drie jaar getrouwd met het Venezolaanse model Shannon De Lima.