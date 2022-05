Politiek verslaggever Charlotte Nijs heeft een zoon gekregen. De oud-Wie is de Mol?-deelneemster en haar vriend Joost hebben hem de naam Cédric gegeven.

Cédric is op 22 april ter wereld gekomen, deelt Nijs vrijdag op Instagram.

De journalist maakte in 2017 de overstap naar SBS en ging daar aan de slag als politiek verslaggever voor Hart van Nederland. In 2021 deed ze mee aan het 21e seizoen van Wie is de Mol?. Ze verloor de finale van Rocky Hehakaija.