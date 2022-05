Emile Ratelband is ook in hoger beroep veroordeeld voor het belasteren van zijn ex-vrouw Moon, bevestigt het gerechtshof Arnhem tegenover het ANP. De politierechter in Utrecht achtte het in oktober bewezen dat de positiviteitsgoeroe de goede naam van Moon heeft aangetast door te zeggen dat zij hun zoon Emilio in een gesloten instelling wilde laten opnemen. Toen werd hem een boete van 1.000 euro opgelegd, maar Ratelband liet weten in hoger beroep te gaan.

Het gerechtshof heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zaak tegen Ratelband. Van de 1.000 euro boete is 500 euro voorwaardelijk, legt een woordvoerder van het gerechtshof uit. Dat betekent dat 500 euro niet betaald hoeft te worden, "tenzij hij zich binnen deze twee jaar weer schuldig maakt aan een strafbaar feit bijvoorbeeld."

Moon spande de smaadzaak aan vanwege een uitspraak die Ratelband in december 2019 deed in Story. "Moon diende een verzoek in om Emilio te laten opnemen in een gesloten instelling", vertelde hij in het artikel dat ging over de voogdijstrijd waarin de exen op dat moment verwikkeld waren.

Tijdens de zitting gaf Ratelband toe de uitspraak te hebben gedaan en dat Moon dat zo tegen hem zou hebben gezegd. De officier van justitie gaf aan dat het niet uitmaakt of de uitspraak waar is of niet, maar dat het erom gaat of er sprake is van aantasting van iemands goede naam. Dat achtte de rechter uiteindelijk bewezen.