Marieke Elsinga laat weten dat het "gewoon een heel stuk beter" met haar gaat, nadat ze een maand geleden had aangekondigd het rustiger aan te doen en haar radio- en tv-werk had geschrapt. Vanaf volgende week pakt ze voorzichtig de draad weer op met de opnames voor een nieuw RTL-programma. Ze wil nog niet zeggen wanneer ze terugkeert bij Qmusic.

Elsinga liet dat woensdagochtend weten in haar eigen programma op Qmusic, dat Mattie Valk tijdelijk zonder haar presenteert. In de uitzending vroeg Valk hoe het met haar gaat, meldt het AD.



"Het gaat eigenlijk wel goed, ja. Gewoon een heel stuk beter. Omdat ik er minder over pieker of ik het wel kan maken dat ik er 's ochtends niet ben. Nu krijg ik weer zin om ideetjes op te schrijven voor de ochtendshow op mijn telefoon."

De 35-jarige Elsinga liet in april weten het de komende tijd iets rustiger aan doen en per direct met haar werkzaamheden bij Qmusic en voor tv te stoppen. Zo wilde ze zich weer opladen.



De eerste weken van haar tijdelijke vertrek heeft ze niets gedaan. "Ik had last van een schuldgevoel en dus had ik ook niet zo'n behoefte aan veel vrienden. Ik moest reflecteren. Voor mijn gevoel zat ik op een sneltrein, die ik overigens zelf heb gecreëerd. Ik wilde radio en televisie maken. Dat was mijn grote droom en dat was gelukt. Maar het treintje ging gewoon te hard en het lukte maar niet hem wat rustiger te laten rijden."

'Niet meteen weer met 180 kilometer gaan rijden'

Elsinga begint op 17 mei met de opnames van een nieuw RTL 4-programma met de titel Fout maar Goud, gepresenteerd door Chantal Janzen. Samen met Gerard Joling is Elsinga teamcaptain.

Haar radiowerkzaamheden pakt ze later weer op. Wanneer ze terugkeert bij Qmusic, houdt ze voor zichzelf. "Ik voel me niet gestrest of gehaast om terug te komen en dat is heel fijn. Ik heb er wel een idee over, maar ik wil die datum nog niet hardop zeggen. Ik wil de rust om te kijken wanneer het goed voelt die wekker 's ochtends weer te zetten. Ik moet niet meteen weer met 180 kilometer gaan rijden."