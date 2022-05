De 23-jarige man die Dave Chappelle vorige week aanviel op het podium van de Hollywood Bowl in Los Angeles, komt niet vrij. Isaiah Lee had een rechter gevraagd zijn borgtocht van 30.000 dollar te verlagen, maar dat verzoek werd dinsdag afgewezen.

Chappelle trad op 3 mei op in het buitenluchttheater als onderdeel van de Netflix is a Joke-comedyreeks. Tijdens zijn set kwam Lee het podium op en tackelde de comedian. Lee had een nepwapen op zak waarin een mes was verstopt. Verschillende securitymedewerkers en collega Jamie Foxx overmeesterden Lee, die daarbij zijn arm brak. Chappelle raakte niet gewond.

Lee is aangeklaagd voor vier zaken; het plegen van onrechtmatig fysiek contact, het bezit van een wapen met de intentie om een misdrijf te plegen, ongeautoriseerde toegang tot een podium tijdens een optreden en het plegen van een daad die voor vertraging tijdens de show zorgt en de performer onderbreekt tijdens zijn act.

Als Lee op alle vier de punten wordt veroordeeld kan hij in totaal achttien maanden celstraf krijgen, maar Amerikaanse media vermoeden dat hij veel korter dan dat zal vastzitten of zelfs een gevangenisstraf zal ontlopen. Chappelle liet afgelopen weekend weten teleurgesteld te zijn dat Lee niet van ernstigere strafbare feiten wordt beschuldigd. Lee, die heeft verklaard onschuldig te zijn, moet op 20 mei opnieuw voorkomen.