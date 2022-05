Michelle Williams wordt weer moeder. Haar derde kind wordt in het najaar verwacht, vertelt de Amerikaanse actrice dinsdag aan Variety.

De 41-jarige Williams is dolblij. "Naarmate de jaren verstrijken, vraag je je af wat je nog te wachten staat. Het is geweldig dat iets wat je nog steeds graag wil, nog een keer lukt. Mijn gezin en ik hebben veel geluk."

Het is het tweede kind van de actrice en haar man Thomas Kail. Met de regisseur kreeg Williams in 2020 al zoon Hart. Uit haar relatie met acteur Heath Ledger, die in 2008 overleed, heeft ze een zestienjarige dochter.