De gemeente Den Haag heeft Anouk toestemming gegeven om tijdens haar concert in juni op het Malieveld te trouwen met Dominique. De locatie wordt eenmalig aangewezen "als gemeentehuis ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen", schrijft de gemeente dinsdag in een brief.

De Haagse zangeres liet in april aan tafel bij Jinek weten dat ze graag tijdens haar optreden op 11 juni het jawoord wil geven.

Volgens de 47-jarige artieste wil Dominique een zo groot mogelijke bruiloft. "En ja, groter kan niet. Ik ben natuurlijk twee keer in het geheim getrouwd geweest en wel twee keer publiekelijk gescheiden. Ik dacht: dat ga ik een keer andersom doen en dan hopelijk zonder scheiden."

De zangeres vroeg haar vriend al in 2020 ten huwelijk. Vanwege de coronacrisis werd de bruiloft uitgesteld.