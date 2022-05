Waar er na de eerste zes reeksen van Married At First Sight tot op heden nog twee koppels samen zijn, telt het zevende seizoen maar liefst drie stellen die besloten om hun trouwring om te houden. Daaronder zijn Sonny en Dylan, die inmiddels zelfs samenwonen. Aan NU.nl vertellen ze waarom het hen wél gelukt is.

Toen Sonny en Dylan elkaar zo'n zeven maanden geleden voor het eerst zagen, was het eigenlijk gelijk raak tussen de twee.

Voordat de ceremonie plaatsvond en ze elkaar hadden gezien, gaf Dylan zijn aanstaande een roos. Sonny besloot om de bloem tussen zijn tanden te doen en begroette zijn aanstaande op deze manier. Dylan: "Dat nam gelijk een heleboel spanning weg, bij ons allebei." Sonny: "Dat was echt een ijsbreker. En daarna, toen ik hem zag, dacht ik gelijk: dit is hem."

Waar de klik bij andere stellen (gedeeltelijk) ontbrak en er spanningen ontstonden, hadden Sonny en Dylan daar eigenlijk geen last van. Dylan: "We zijn echt een gouden match. We waren niet bezig met de camera's, alleen met elkaar. Vanaf het eerste begin zijn we er ook voor de volle 100 procent voor gegaan. We zijn zelfs niet teruggegaan naar 95 procent."

"Veel andere kandidaten zeiden dat ze enorm aan de camera's moesten wennen en dat dit hen in de weg stond", vult Sonny aan. "Wij zijn misschien de eerste twee minuten daarmee bezig, maar daarna vergeten we het en zie je hoe we echt zijn. Je merkt dat de kijkers dat waarderen."

61 Bekijk hier een fragment uit Married at First Sight

Toch ook haatreacties

Het koppel kon op sociale media inderdaad rekenen op veel lovende reacties, al kregen ze - zoals het er tegenwoordig helaas bij lijkt te horen - ook af en toe haatberichtjes. Dylan: "We zijn wel het koppel dat er het minste last van heeft gehad. Als we een opmerking kregen, dan was het om onze hysterie of om onze geaardheid."

"Bijvoorbeeld over dat we steeds onze ring laten zien en roepen: 'Ik heb een man!' Sommige mensen vinden dat vervelend en overdreven", zegt Sonny. "Maar ik ben gewoon zo blij met hem en ben zo trots op hem. Wie ben jij dan om te zeggen dat we niet met onze hand mogen wapperen?"

Wie zijn er nog samen (en wie niet)? Rowan en Astleigh besloten net als Sonny en Dylan om getrouwd te blijven. Ze wonen samen in het huis van Astleigh in Zoetermeer.

Maurice en Dennis zijn niet getrouwd, maar werden aan elkaar gekoppeld nadat de huwelijkspartner van Maurice er na één dag mee was gestopt. De twee vroegen elkaar in de slotuitzending verkering.

Astrid en Sander, Kim en Antoine, Caroline en Joep en Jan en Birgitte hebben besloten om te scheiden.

'We leven nu toe naar het eind van het experiment'

Inmiddels woont het koppel praktisch samen. De in Emmen wonende Dylan heeft een baan gevonden in Rotterdam en doordeweeks wonen ze bij Sonny in Dordrecht. In het weekend gaan ze naar het huis van Dylan in het noorden van het land.

Sonny: "We hebben eigenlijk twee huizen samen, wie kan dat nou zeggen? Doordeweeks hier en in het weekend naar ons 'vakantiehuis' in Emmen." Dylan: "Nu schipperen we nog tussen twee huizen, maar ons uiteindelijke doel is wel om samen een huis te kopen. Daar zijn we nog niet mee bezig. We leven nu toe naar het eind van het experiment."

De twee mogen er dan namelijk eindelijk samen opuit. Ze mogen nu niet samen gezien worden, omdat dit het verloop van het programma verraadt. "Eigenlijk zitten we al zeven maanden in een soort lockdown", lacht Sonny. "We zitten binnen, of bij vrienden en familie die op de bruiloft waren." Dylan: "We mogen niet eens samen naar de vuilnisbak. Als ik vanuit Dordrecht naar het station fiets, heb ik een pet en bril op en ook in de trein ben ik vermomd. En ook de mensen om ons heen moeten het natuurlijk geheim houden."

Het stel heeft dus al flink wat plannen voor de komende tijd. Sonny: "Uit eten, winkelen. En deze zomer willen we naar Disneyland in Parijs, met alles erop en eraan. We zijn in januari al stiekem twee dagen gegaan. Maar dat was met een pet en een mondkapje, we hielden geen handen vast. Dat is gewoon niet relaxed. Nu kunnen we open en bloot in Disney paraderen."

'Anderen hadden verwachtingen, wij niet'

Zouden ze een deelname aan de veelbesproken datingshow aanraden? "Ja, maar we zeggen er wel bij: je moet sterk in je schoenen staan en bereid zijn alles tijdelijk op te geven", vindt Dylan. "Je kan dit niet doen als je je maar voor 80 procent inzet."

Sonny raadt aan om niet te veel verwachtingen te hebben. "Dat merkte ik tijdens het koppelweekend (waarbij alle deelnemende stellen elkaar ontmoetten, red.) wel bij anderen. Daar stond ik heel anders in: ik wil dit, dus ik doe het. Wat onze kracht is, is dat we ons niet met anderen bemoeien. Ik ben er met hem en voor hem, omdat we samen oud willen worden."