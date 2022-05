Jethro Lazenby, de zoon van zanger Nick Cave, is op 31-jarige leeftijd overleden. Cave, die zeven jaar geleden ook al een zoon verloor, maakt het nieuws bekend in een verklaring.

"Met groot verdriet moet ik jullie vertellen dat mijn zoon Jethro is overleden. We zouden het heel erg waarderen als we met de familie wat privacy krijgen in deze moeilijke tijd", laat de Australische zanger weten in een korte verklaring. Een doodsoorzaak noemt hij niet.

Australische media melden dat de zoon van Cave, die werkzaam was als model, enkele dagen geleden uit de gevangenis kwam. Hij zat hier vast omdat hij zijn moeder eerder dit jaar zou hebben aangevallen.

De 64-jarige Cave, bekend van onder meer de grote hit Into My Arms, is vader van vier kinderen: Luke, Earl, Arthur en Jethro. Arthur, de tweelingbroer van Earl, overleed in 2015 na een val van een rots. De vijftienjarige jongen had vlak daarvoor lsd gebruikt.