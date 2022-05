Hans Kazàn heeft zijn werk weer opgepakt nadat hij in de afgelopen maanden twee keer moest worden opgenomen in het ziekenhuis. "Hij is inmiddels alweer een week gezond en gelukkig thuis", meldt zijn vrouw Wendy.

Kazàn, die in Spanje woont, vliegt eind mei weer naar Nederland om twee weken lang optredens en lezingen voor diverse bedrijven te verzorgen.



In maart werd de 69-jarige illusionist werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege extreme misselijkheid en braken. Kort na zijn ontslag uit het ziekenhuis, werd hij weer opgenomen. Na uitgebreid onderzoek bleek het te gaan om een combinatie van verkeerde medicatie en een tekort aan calcium en magnesium in zijn lichaam.



Kazàns vrouw laat weten dat hij vele "honderden meelevende mails" heeft gehad van mensen die hem beterschap wensten. "Hans wil graag iedereen bedanken die hem via mail en de sociale media hartverwarmende berichten heeft gestuurd", aldus Wendy Kazàn.