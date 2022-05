Monique Westenberg blikt op Instagram terug op de "heerlijke" vakantie die ze met haar ex-vriend André Hazes en hun zoontje in Florida heeft beleefd. In haar bericht reageert de 44-jarige Westenberg ook meteen op geruchten dat zij en de 28-jarige zanger weer bij elkaar zouden zijn.

"Florida wat was je heerlijk! Zo leuk gehad met elkaar, in alle rust. Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs zullen gaan trouwen. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen", aldus Monique.

De afgelopen tijd deden geruchten de ronde dat Monique en André in de Verenigde Staten weer aan een mogelijke hereniging werkten, nadat vorig jaar maart bekend was geworden dat ze uit elkaar gingen. Of de twee ook echt aan hun relatie hebben gewerkt, laat Monique in haar bericht in het midden.

Wel hebben ze "rondgereisd, gezwommen, gegeten, strandwandelingen gemaakt, pretparken bezocht en met wilde zeekoeien gezwommen". Daarnaast zijn ze naar een concert geweest. "Kortom, heel mooie herinneringen gemaakt."