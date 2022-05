Tabitha is zwanger van een meisje. Dat maakt de 29-jarige zangeres bekend via Instagram. Daar is te zien hoe Tabitha's vriend Mauron een kleine voetbal wegschopt, waar vervolgens roze rook uit komt.

In april maakte Tabitha bekend voor de tweede keer zwanger te zijn. "We kunnen niet wachten om je vast te houden en voor altijd van je te houden", schreef ze toen. "Jouw zus, vader en ik wachten geduldig zodat we straks allemaal samen kunnen zijn."

Op 20 maart 2021 werden Tabitha en haar vriend Mauron al ouders van dochtertje Imaya.