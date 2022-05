Dave Chappelle heeft gesproken met de man die hem dinsdag aanviel tijdens een optreden in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Volgens entertainmentsite TMZ heeft de man kort uitgelegd waarom hij de comedian belaagde op het podium.

Tijdens een besloten comedyavond in de Comedy Store in Los Angeles zou Chappelle donderdag in aanwezigheid van onder anderen Kim Kardashian, Diddy, Jeff Ross en Chris Rock hebben gezegd dat hij de aanvaller na zijn daad kort gesproken heeft. Chappelle vertelde de zaal dat de 23-jarige Isaiah Lee hem aanviel omdat hij aandacht wilde voor zijn grootmoeder die zou zijn verdreven uit de wijk waar zij woonde.

Chappelle werd dinsdagavond uit het niets aangevallen op het podium van de Hollywood Bowl. De dader werd daarna per ambulance afgevoerd omdat hij bij de aanval zijn arm brak. Komiek Chappelle bleef ongedeerd bij de aanval.

Tegen Lee liggen inmiddels vier aanklachten, wegens het plegen van onrechtmatig fysiek contact, het bezit van een wapen met de intentie om een misdrijf te plegen, ongeautoriseerde toegang tot een podium tijdens een optreden en het plegen van een daad die de show vertraagt en de artiest onderbreekt tijdens zijn act.

Vrijdag werd bekend dat Lee zegt onschuldig te zijn. De borgsom om eerder vrij te komen, is vastgesteld op 30.000 dollar (ruim 28.000 euro). Mocht hij die betalen, dan moet hij voorlopig 100 meter uit de buurt van zowel Chappelle als de Hollywood Bowl blijven.