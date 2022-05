Benedict Cumberbatch had er bijna voor gekozen om met een artiestennaam door het leven te gaan. Hij vindt zijn eigen achternaam namelijk klinken als "een scheet in een bad". Dat zegt de 45-jarige acteur in The Late Late Show van James Corden.

De Marvel-filmster, wiens volledige naam Benedict Timothy Carlton Cumberbatch is, zegt dat hij zijn achternaam "moeilijk uit te spreken" vindt. "Het is geweldig voor Scrabble, maar afgezien daarvan is het een onhandige naam", zegt hij. Daarom wilde hij in eerste instantie Ben Carlton als zijn artiestennaam gebruiken. Zijn manager attendeerde hem er echter op dat Cumberbatch "veel beter in het geheugen van fans" blijft hangen. "En zoals iedereen kan zien heb ik geluisterd naar hem."

Cumberbatch is te zien in de blockbuster Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, die momenteel in de bioscopen draait.