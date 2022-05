De Britse prinsen Harry en Andrew zullen in juni niet aanwezig zijn bij de balkonscène op Buckingham Palace ter ere van het zeventigjarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth. De prinsen voeren momenteel geen officiële taken namens de koninklijke familie uit. Dat is vereist om aan de balkonscène deel te nemen, bevestigt het paleis vrijdag.

Het ceremoniële moment is alleen bestemd voor de koningin zelf en familieleden die momenteel officiële taken namens haar uitvoeren, zegt een woordvoerder van het paleis.

Prins Andrew legde zijn koninklijke taken en titels neer nadat hij in opspraak was gekomen vanwege een beschuldiging van seksueel misbruik. De Amerikaanse Virginia Giuffre zei in 2019 dat de hertog van York haar misbruikt had toen ze nog minderjarig was. Andrew heeft tot op heden alles ontkend, maar legde dus wel zijn koninklijke taken en titels neer.

Ook prins Harry legde zijn taken neer nadat hij in 2020 met zijn Amerikaanse vrouw Meghan naar Los Angeles was verhuisd.

Het traditionele Trooping the Colour vormt op 2 juni de start van het feestweekend voor het jubileum van Elizabeth. In de daaropvolgende dagen vinden er nog een dankdienst in St Paul's Cathedral in Londen, een concert buiten Buckingham Palace en een optocht door de Britse hoofdstad plaats.

Bij welke activiteiten de 96-jarige koningin zelf aanwezig is, wordt kort voor de evenementen bekendgemaakt.