De rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard is in volle gang. Beide acteurs zijn inmiddels gehoord in de zaak die nu is gepauzeerd en op 16 mei verdergaat. Hoe staat het er voor?

Depp en Heard trouwden in februari 2015. Anderhalf jaar later vroeg Heard de scheiding en een contactverbod aan.



Johnny Depp stapte naar de rechter vanwege een artikel van Heard in The Washington Post uit 2018. Daarin schreef ze een 'overlever' te zijn van huiselijk geweld. Ze noemde zijn naam niet, maar het was duidelijk dat ze Depp bedoelde. De acteur liep daardoor filmrollen mis.



De acteur verloor een eerdere rechtszaak (in 2020) over uitingen van zijn ex-vrouw in tabloid The Sun, maar nu hoopt hij wel zijn gelijk te halen. Depp eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. In deze rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk kwam een opeenstapeling van details naar buiten die beide partijen waarschijnlijk liever niet in de openbaarheid hadden willen hebben. Over en weer beschuldigden de twee elkaar van het gebruik van geweld.

De rechtszaak in de Verenigde Staten begon op 12 april voor een zevenkoppige jury in Fairfax County in Virginia. Advocaten hebben getuigen ondervraagd over de gebeurtenissen van wat wordt beschreven als een wervelende romance die begon op een filmset en uitmondde in een spervuur ​​aan fysieke confrontaties. Ook Depp en Heard zelf hebben inmiddels een getuigenis afgelegd.



Afgelopen week nam Amber Heard plaats in de getuigenbank om gehoord te worden. Donderdag barstte Heard in tranen uit in de getuigenbank toen ze zei dat Depp haar seksueel had misbruikt met een fles sterke drank en dreigde haar te vermoorden toen ze getrouwd waren. Depp zou tijdens een aanval herhaaldelijk hebben geroepen: "Ik vermoord je, verdomme!"



Depp zat een week eerder zelf in de getuigenbank en was zeer open over zijn relatie met Heard. De acteur ontkende zich schuldig te hebben gemaakt aan huiselijk geweld en meent juist dat hij zelf slachtoffer in deze zaak is. De acteur zou door die beschuldigingen filmrollen mis zijn gelopen en daarmee miljoenen aan inkomsten.

Tesla-baas Elon Musk zou aanvankelijk getuigen, evenals acteur James Franco. De twee mannen waren bereid om mee te werken, maar in beide gevallen ging dat uiteindelijk niet door. Musk had een relatie met Heard, nadat haar huwelijk met Depp was stukgelopen. Die relatie zou volgens Depp al tijdens het huwelijk zijn begonnen, iets wat zowel Musk als Heard hebben ontkend. Volgens Depp zou Heard ook een affaire hebben gehad met James Franco.

De staatsrechtbank in deze zaak is nu in reces tot 16 mei. De slotpleidooien zijn gepland voor 27 mei.