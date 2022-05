Het onderzoek naar de overval op rapper Yes-R is gestaakt. Het gaat om een beroving in de nacht van 3 op 4 december vorig jaar in Diemen. Om privacyredenen wil de politie niet bevestigen dat het om Yes-R gaat, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

In december deelde Yes-R zelf op Instagram dat hij was beroofd, ruim een week na de overval op zijn neef Ali B. De 35-jarige rapper liet toen weten dat zijn gezin en hij "ongedeerd" zijn, maar deed verder geen uitspraken over het voorval.



"Vannacht ben ik beroofd. In het kader van het politieonderzoek kan ik verder geen uitspraken doen", schreef de rapper destijds. "Mijn familie en ik zijn ongedeerd, uiteindelijk is dat het belangrijkst."

Ali B werd een week eerder samen met zijn chauffeur vlak bij zijn huis in Almere overvallen. De rapper werd bedreigd met een vuurwapen en beroofd van zijn horloge.

De woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek heropend wordt als er nieuwe informatie naar buiten komt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een anonieme tip.