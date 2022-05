Sonja Bakker is opnieuw beschuldigd van plagiaat. Volgens gewichtsconsulent Bea Pols, die eerder al tegenover de kookboekenschrijver in de rechtbank stond, heeft Bakker enkele recepten uit eerder geschreven boeken rechtstreeks overgenomen uit een ander boek. Hiervoor gingen de beschuldigingen voornamelijk over recepten die werden gedeeld op sociale media. Wat gebeurde er eerder allemaal?

De eerste beschuldiging wegens plagiaat dateert alweer uit 2006. Pols stelt dat twintig regels uit Bakkers boek Bereik je ideale gewicht! rechtstreeks zijn overgenomen uit Pols' boek, dat verscheen in 2003.

"Al tien jaar heb ik een praktijk en geef ik aan mijn cliënten bijlagen mee. Daar komen die zinnen ook uit", zegt Bakker in het AD. Ze stelt dat Pols juist degene is die de zinnen uit de bijlagen heeft gestolen, iets dat Pols weer ontkent.

Pols gaat ook in gesprek met Koen Lenting, de (inmiddels) ex-echtgenoot van Bakker. Hij zou in dit gesprek beloftes hebben gedaan die uiteindelijk niet nagekomen zijn, beweert Pols. Ze beschuldigt Bakker in 2014 opnieuw van plagiaat.

Het blijft bij heen-en-weergeroep in de media en het duurt tot 2015 voordat er in deze zaak stappen worden genomen. Pols besluit een zaak te starten.

De rechter beaamt dat beide boeken op elkaar lijken, maar stelt dat dat niet vreemd is, aangezien Pols en Bakker in dezelfde tijd hun opleiding tot gewichtsconsulent en voedingscoach volgden en dus dezelfde kennis opdeden.

De totaalindruk van beide boeken is echter totaal verschillend, oordeelt de rechtbank. Pols wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

In 2021 komt foodblogger Silvia Ribas Dunnirvine met haar verhaal naar buiten. Meerdere van haar recepten zouden een-op-een zijn overgenomen op de sociale media van Bakker. Ook recepten van buitenlandse media, zoals BBC Food, zouden volgens Ribas Dunnirvine zijn gekopieerd. Het Instagram-profiel van Bakker wordt vervolgens geblokkeerd nadat meerdere mensen het hebben gerapporteerd.

Sonja Bakker in 2014 tijdens de presentatie van een van haar kookboeken. Sonja Bakker in 2014 tijdens de presentatie van een van haar kookboeken. Foto: BrunoPress

Haar verhaal wordt ondersteund door andere foodbloggers en ook diverse oud-medewerkers van Bakker. "Het verbaast me dat het zo lang heeft geduurd voor dit naar buiten kwam. Sonja kopieert al jaren teksten en recepten van anderen. Op tv komt ze leuk over, maar Sonja is een keiharde zakenvrouw", vertelt een anonieme oud-medewerker aan RTL Boulevard.

De maand daarop geeft Bakker het plagiaat toe. De oorzaak wijt ze aan de coronaperiode, waarin mensen vanuit huis werkten en het toezicht op de geplaatste berichten minder goed was.

Een medewerker van Bakker zou dit hebben gedaan, maar de schrijver neemt wel de verantwoordelijkheid. "Het is mijn schuld dat het mis is gegaan. Ik heb er niet goed op gelet", zegt ze in De Telegraaf. Er wordt met Ribas Dunnirvine een schikking getroffen.

Bakker laat daarnaast weten te stoppen met het schrijven van kookboeken. "Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan. Er is een klopjacht op mij geopend. Daar kan ik niet meer tegen opboksen. Ik ben gesloopt en ben toe aan rust." Ze zou ook doodsbedreigingen ontvangen. Toch brengt ze in november 2021 weer een kookboek uit.

In maart 2022 zeggen Janneke en Amande Koeman van foodplatform Foodsisters ook te zijn geplagieerd door Bakker. Ze zou recepten en ook foto's van de zussen hebben gekopieerd. Op persoonlijke titel doet advocaat Carlo Liefting samen met Pols aangifte tegen Bakker. Foodsisters neemt vooralsnog geen stappen.

Donderdagavond vertelt Pols in Shownieuws inmiddels nog meer bewijzen te hebben in de zaak. Ze zegt benaderd te zijn door iemand die voorbeelden heeft van vermoedelijk plagiaat. Dit keer zijn die afkomstig uit boeken van Bakker, waaronder haar eerste boek. Bakker had toen nog geen mensen in dienst en schreef alles zelf.

De kookboekenschrijver heeft nog niet gereageerd. Ze zou op Ibiza zitten en slecht bereik hebben.