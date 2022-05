De man die eerder deze week een podium bestormde om komiek Dave Chappelle aan te vallen, heeft vier aanklachten tegen zich ontvangen. Isaiah Lee, zoals de 23-jarige verdachte heet, wordt onder meer aangeklaagd voor wapenbezit, meldt een advocaat van de stad Los Angeles.

De aanklachten tegen Lee zijn wegens het plegen van onrechtmatig fysiek contact, het bezit van een wapen met de intentie om een misdrijf te plegen, ongeautoriseerde toegang tot een podium tijdens een optreden en het plegen van een daad die voor vertraging tijdens de show zorgt en de performer onderbreekt tijdens zijn act.

"Wat een leuke avond had moeten zijn bij de Hollywood Bowl, liep uit op een fiasco omdat het optreden onderbroken werd door verdachte Isaiah Lee die het podium opging om Dave Chappelle aan te vallen", aldus de advocaat. "De verdachte droeg vermoedelijk een wapen bij zich en dit moet bestraft worden."

Het motief van Lee is nog altijd niet duidelijk. Zijn oudere broer Aaron tast ook nog steeds in het duister over de toedracht. "Voor zover ik weet heeft Isaiah niks tegen Dave Chappelle. Ik weet wel dat hij veel transgender vrienden heeft, dus misschien zou dat hem aangespoord kunnen hebben. Hij heeft wel een verleden met mentale problemen maar dat heeft nog nooit tot zulke uitbarstingen geleid."

Chappelle maakte in zijn laatste Netflix-special een aantal opmerkingen over de transgendergemeenschap, die voor de nodige commotie zorgden.