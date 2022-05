De Britse songfestivalzanger Sam Ryder heeft kort geleden een ontmoeting gehad met astronaut André Kuipers. De TikTok-ster, die op het Eurovisie Songfestival een liedje zingt over de ruimte, vond de Nederlander een heel "inspirerende" man.

"Ik zing op het songfestival over astronaut worden, iets waar ik als kind al van droomde", zei Ryder donderdag op een persconferentie na afloop van zijn eerste repetitie in Turijn. "Er was een kans om een echte astronaut te ontmoeten dus we dachten: waarom zouden we het niet doen?"

Ryder, die vorige maand in Nederland was voor Eurovision in Concert, bezocht het Europees Ruimteagentschap ESA. "Het was geweldig en daar kwam ik André tegen. Het was zo leuk om hem te ontmoeten en met hem over zijn ervaringen te praten. Dat geeft veel inspiratie, maar André is ook gewoon een geweldige man."

De 32-jarige Ryder staat met zijn liedje SPACE MAN al in de finale van het songfestival. Groot-Brittannië hoort bij de zogeheten Big 5 en is daardoor al verzekerd van een plaats in de eindstrijd.