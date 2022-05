De Amerikaanse rapper DaBaby wordt volgens TMZ niet aangeklaagd voor het neerschieten van een indringer vorige maand. De man probeerde in april het landgoed van de rapper in North Carolina te betreden.

Na een woordenwisseling schoot DaBaby in zijn been. Dat deed hij naar eigen zeggen uit zelfverdediging. De man werd naar het ziekenhuis gebracht maar verkeerde toen niet in levensgevaar.

De politie onderzocht de zaak verder en ziet geen reden om de rapper aan te klagen. Het korps gaf nog geen verdere details vrij over de schietpartij. Eerder zei de politie dat "er geen bedreiging voor de omgeving in het algemeen" was.

DaBaby komt vaker in het nieuws vanwege gewelddadig gedrag. Zo schoot de rapper in 2018 een 19-jarige man dood, ook dat was volgens hem uit zelfverdediging.

Begin deze maand kreeg DaBaby nog een boete omdat hij iemand sloeg die het huis verhuurde waar hij een videoclip opnam. De verhuurder zou tijdens de opnames zijn thuisgekomen en volgens de rapper de opnames hebben verstoord.