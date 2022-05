Er is opnieuw consternatie ontstaan over de sekstape van Kim Kardashian en zanger Ray J, die in 2003 tijdens hun relatie werd opgenomen. Niet om de inhoud, want die was al gelekt, maar omdat de zanger nu beweert dat Kardashian en haar moeder Kris Jenner de beelden destijds opzettelijk met de wereld hebben gedeeld.

Kim Kardashian en Ray J, de broer van zangeres Brandy Norwood, krijgen in 2002 een relatie. Het jaar daarop vertrekken ze naar Cabo in Mexico, om de 23e verjaardag van Kardashian te vieren. Daar maken ze privéopnames van hun vakantie, waarbij ook hun activiteiten in de slaapkamer worden vastgelegd.

Op dat moment is Kardashian bij het grote publiek nog nauwelijks bekend, terwijl de naam van Ray J dankzij enkele hits (onder meer met zus Brandy) meer belletjes doet rinkelen. Kardashian werkt op dat moment als stylist van Paris Hilton, die in 2004 zelf onderwerp van gesprek is als er een sekstape van haar verschijnt op het internet.

In 2007, vier jaar nadat de video in Mexico is gemaakt en als de relatie tussen Kardashian en Ray J inmiddels ten einde is, worden de intieme beelden van het voormalige koppel uitgebracht. Onder de titel Kim Kardashian, Superstar brengt pornobedrijf Vivid Entertainment de tape uit. Het bedrijf zou hier 1 miljoen dollar (zo'n 947.000 euro) voor hebben betaald.

Kardashian wordt vlak voor de release op de hoogte gebracht en zou nog een poging hebben gedaan om die met hulp van de rechter te voorkomen. Maar uiteindelijk besluit ze een schikking te treffen, naar verluidt voor 5 miljoen dollar.

Vanaf dat moment wordt de naam van Kardashian steeds bekender. Datzelfde jaar komt de eerste aflevering van Keeping Up With the Kardashians uit en is de realityster niet meer uit de roddelbladen weg te denken.

Volgens Steven Hirsch, de directeur van Vivid Entertainment, werd de sekstape nog net niet op een gouden dienblad aan het bedrijf gepresenteerd. "Ze kwamen binnen met een koffer op wieltjes en daarin zat de tape, die al perfect gemonteerd was. Ik weet nog dat ik dacht: wow, dit is goed voorbereid." Hirsch benadrukt dat de beelden niet door Kardashian of een andere bekende van haar werden gebracht.

Toch worden de geruchten steeds hardnekkiger dat Kardashian hier wél een rol in zou hebben gespeeld. En dat zou zelfs zijn gedaan op initiatief van haar moeder Kris Jenner, die hiermee haar dochter bekender zou willen maken.

"Kim zou op het idee zijn gekomen door Paris en het in de groep hebben gegooid bij haar familie", schrijft Ian Halperin, die in 2016 een boek over de familie Kardashian uitbracht. "Kris heeft vervolgens die deal met Vivid Entertainment gesloten." Dit alles wordt door de advocaat van de familie ontkend.

Een sprong naar de lente van 2022: de nieuwe realityshow The Kardashians gaat in première. Daarin is te zien dat Ye, de ex-man van Kardashian, een ontmoeting heeft gehad met Ray J. Tijdens die ontmoeting, die nog vorig jaar plaatsvond, zou Ray J een andere tape hebben overhandigd met daarop beelden van hem en zijn ex.

Ye nam het initiatief tot de ontmoeting, omdat de manager van Ray J dreigde deze beelden te lekken. Volgens Kardashian deed Ye dat ook om hun kinderen te beschermen. Ze benadrukt dat het niet gaat om intieme beelden en volgens Ye heeft hij Ray J er niet voor betaald.

Kardashian zegt in de aflevering ook te vrezen dat Ray J nog meer videobeelden van hen heeft, waarop de twee wel in een intieme setting te zien zijn. Dat wordt door de zanger ontkend: "Nee hoor, die heeft Kim allemaal. Ze heeft ze altijd bewaard in een schoenendoos onder haar bed."

Hij dringt erop aan dat Kardashian deze beschuldigingen niet meer uit, ook vanwege zijn kinderen. De realityster laat later in een reactie weten dat het "om een grapje ging".

Ray J stelt bovendien dat Kardashian en haar moeder in samenspraak met hem de beelden hebben verkocht. Hij baalt ervan dat zijn ex blijft volhouden dat hij de enige schuldige is in dit verhaal. "Waarom probeer je me te ruïneren, terwijl je weet dat ik slechts een van de betrokkenen was? Je moet je eigen leugens niet meer geloven", schrijft hij in een boos bericht op Instagram.

Kardashian reageert via haar advocaat. "Na twintig jaar hoopt Kim dit hoofdstuk af te sluiten."