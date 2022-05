De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Zweedse autoriteiten geïnformeerd over de vlucht in een privéjet waarbij Ruben Bontekoe, de partner van Nikkie Plessen, hun zevenjarige zoon op schoot had. De Nederlandse inspectie kan verder niets doen, omdat het om een Zweeds vliegtuig gaat.

Het onderzoek van de ILT werd eerder deze week gestart, nadat Plessen een foto op Instagram plaatste waarop haar man een vliegtuig leek te besturen met zijn zoon op schoot. De modeondernemer verwijderde de foto nadat een luchtvaartjournalist haar bericht op Twitter plaatste.

"Het blijkt te gaan om een vlucht in het Spaanse luchtruim met een vliegtuig dat in Zweden is geregistreerd en door een Zweedse luchtvaartmaatschappij wordt geëxploiteerd", laat de inspectie na kort onderzoek weten op Twitter.

"Deze luchtvaartmaatschappij staat onder toezicht van de Zweedse luchtvaartautoriteit. Daarom zal de ILT de Zweedse luchtvaartautoriteit vragen om nader onderzoek te doen en maatregelen te nemen."

Bontekoe liet al weten dat hij niets verkeerd heeft gedaan op de vlucht. Hij zei dat zijn copiloot het vliegtuig bestuurde op het moment dat de foto werd gemaakt. Bontekoe zou het naar eigen zeggen weer hebben overgenomen nadat zijn zoon achter in de cabine had plaatsgenomen.