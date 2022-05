Loiza Lamers is woensdag opgenomen in het ziekenhuis nadat ze op haar fiets was aangereden door een auto. Het model meldt donderdag via Instagram dat het "redelijk oké" met haar gaat.

Haar manager Vanessa van Buuren liet woensdagavond al weten dat het naar omstandigheden goed gaat met Lamers. Ze moest naar het ziekenhuis waar foto's werden gemaakt om te zien wat er precies met haar aan de hand is.

De 27-jarige Lamers laat nu weten dat ze geluk heeft gehad en "slechts" kneuzingen en blauwe plekken aan het ongeluk heeft overgehouden. Wel zegt ze te moeten bijkomen van de schrik. "Zeker omdat de automobilist is doorgereden na het ongeluk. Dat doet wat met je." Het model laat weten dat de politie ermee bezig is.