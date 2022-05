Loiza Lamers is woensdag in het ziekenhuis opgenomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een auto. Haar manager bevestigt dit na berichtgeving van het AD.

"Het gaat goed met haar", vertelt haar manager Vanessa van Buuren. In het ziekenhuis werden er foto's gemaakt waaruit moet blijken wat er precies met het model aan de hand is.

Hoewel het goed gaat met Lamers, is ze wel "heel erg geschrokken". "We hopen dat ze heel is. Ze wil het liefst naar huis en rust zoeken. We wachten af."

Volgens het AD vond het ongeluk plaats in Amsterdam, maar dat kan Van Buuren niet bevestigen.