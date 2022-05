Oscar Aerts is maandag voor de derde keer vader geworden van een zoon, deelt de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur op Instagram.

Zijn zoon heeft de naam Fedja gekregen.

Aerts en zijn vrouw Jessica kregen in augustus 2016 hun eerste zoon, genaamd Eli Benja. In december 2019 werd hun tweede zoon, Seth, geboren.

Aerts is vooral bekend door zijn rol als Vincent in GTST en Ruut in Vakkenvullers. Hij is op dit moment te zien in de nieuwe film Costa!, die sinds vorige week in de bioscoop draait.