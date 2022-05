Toen Justin Bieber in 2018 met Hailey Baldwin trouwde, dacht hij dat dit de oplossing zou zijn voor al zijn problemen. De 28-jarige zanger kwam er al snel achter dat hij de oplossing vooral bij zichzelf moest zoeken, vertelt hij in gesprek met Apple Music.

"Ik weet nog goed dat ik een emotionele breakdown kreeg omdat mijn huwelijk kennelijk niet de oplossing was waarnaar ik zocht", vertelt Bieber. "Ik moest het bij mezelf zoeken, in plaats van bij mijn vrouw. Ik verwachtte dat zij alles wel beter zou maken, maar zo werkt het niet."

De zanger vervolgt: "Het was hard nodig om mezelf eens goed aan te kijken in de spiegel en eerlijk te zijn. Dat ik niet de persoon was die ik dacht dat ik was, wat het resultaat was van onverwerkte trauma's en levensomstandigheden."

Uiteindelijk zocht Bieber zijn heil in zijn religie. "Ik ben heel open geweest over mijn geloof en hoe me dat heeft geholpen, en nog steeds helpt. Mijn relatie met Jezus heeft me geleerd niet langer zo hard voor mezelf te zijn. Het idee dat ik ben vergeven en dat Hij me dagelijks begeleidt op mijn reis, zorgt ervoor dat ik me elke dag beter ga voelen."