Stand-upcomedian Dave Chappelle is dinsdagavond tijdens een optreden in Los Angeles aangevallen door een man uit het publiek. Van het incident, dat plaatsvond tijdens het Netflix Is A Joke-festival in de Hollywood Bowl, staan inmiddels verschillende video's op sociale media.

Op de beelden is te zien hoe een man hard tegen de comedian aan rent en vervolgens zelf op de grond valt. Chappelle lijkt daarbij ongedeerd te zijn gebleven.

De politie van Los Angeles heeft aan Fox News laten weten dat de man die Chappelle aanviel, is aangeklaagd voor mishandeling met een dodelijk wapen. Omstanders zeggen dat de man een nepwapen in zijn hand had toen hij het podium bestormde, maar de politie doet daar geen uitspraak over.

Op video's is ook te zien dat de aanvaller na zijn daad wordt afgevoerd door een ambulance. Volgens verschillende ooggetuigen op sociale media zou de man bij de aanval zijn arm hebben gebroken. Waarom de man Chappelle aanviel, is nog onduidelijk.