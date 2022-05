Sophie Turner en haar man Joe Jonas zijn in verwachting van een tweede kind. Dat bevestigt de actrice dinsdag in een interview met Elle UK na maandenlange geruchten.

Wanneer Turner is uitgerekend, is niet bekend. Ook is niet bekend of het stel een jongen of een meisje verwacht. Amerikaanse media schreven begin maart al over de zwangerschap, op basis van bronnen rondom de 26-jarige actrice en de 32-jarige zanger.

Turner en Jonas werden in juli 2020 voor het eerst ouders van dochter Willa. "Dit is waar het leven voor mij om draait: het opvoeden van de volgende generatie. Het is fantastisch om mijn dochter te zien leren en sterker te zien worden", aldus Turner.

"Ik ben heel beschermend wat betreft ons privéleven", vervolgt ze. "Wanneer Joe en ik op een rode loper staan, dan hebben we van tevoren goed met elkaar doorgesproken waarom we daar staan en of dat zinvol is voor onze carrières. Wij willen onszelf niet neerzetten als beroemd stel, dat is iets wat ons totaal niet interesseert."

Het liefst zou Turner met haar gezin neerstrijken in Engeland, waar ze zelf is opgegroeid. "Ik vind het heerlijk om in Amerika te wonen, maar voor mijn mentale gezondheid moet ik familie en vrienden om me heen hebben. En dat geldt ook voor mijn dochter, ik zou haar het liefst de opleiding en het schoolleven geven die ik zelf heb gehad."